Leopolda 2025 si parte | dibattiti giovani protagonisti e per la prima volta anche la discoteca

Firenze, 3 ottobre 2025 – C'è aria di festa e di attesa alla ex stazione Leopolda, che oggi alle 16,30 apre i cancelli per la sua quindicesima edizione. Una manifestazione che negli anni è diventata un appuntamento fisso per il mondo renziano e che quest'anno porta con sé una sorpresa: per la prima volta la kermesse sabato sera, dunque domani, 4 ottobre, farà spazio alla disco con la LeopolDance, una discoteca che farà ballare fino alle due di notte. Renzi apre la Leopolda al governo con Piantedosi e Crosetto. Da Silvia Salis a Sala e Gualtieri: il ritorno (da protagonisti) dei sindaci "Ma chi ha compiuto 50 anni quest'anno è autorizzato ad andare a letto presto", c'è scritto nel programma.

