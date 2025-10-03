Leonardo DiCaprio rivela le sue ultime parole a Jane Goodall
Jane Goodall, la più grande esperta mondiale di scimpanzé, il cui lavoro è stato immortalato in oltre 40 documentari, è venuta a mancare. Dopo la sua scomparsa all’età di 91 anni, il mondo celebra la straordinaria vita di Jane Goodall, e una persona profondamente ispirata dalla leggendaria attivista è Leonardo DiCaprio. L’attore ha ora condiviso le sue sentite parole finali sulla leggendaria antropologa. Una giovane donna in un mondo dominato dagli uomini. Il mondo piange la scomparsa di Jane Goodall, la primatologa pionieristica il cui lavoro innovativo sugli scimpanzé ha trasformato la nostra comprensione del mondo naturale. 🔗 Leggi su Newsner.it
Leonardo DiCaprio saluta Jane Goodall: "Sei la mia eroina. Ora tocca a noi portare avanti la sua fiaccola" - Jane Goodall si è spenta all'età di 91 anni, lasciando un vuoto profondo non solo nella comunità scientifica, ma nel cuore di chiunque abbia a cuore la ...
L'ultimo saluto di Leonardo DiCaprio a Jane Goodall - La primatologa, ambientalista e attivista Jane Goodall è morta all'età di 91 anni.