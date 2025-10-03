L’entusiasmo della Six Days Piccinini | Che questo sport possa essere riconosciuto con più dignità
La Six Days di Bergamo si è conclusa da oltre un mese, il 29 agosto per la precisione. Ma quanto successo nella giornata finale di Covo, con il trionfo di entrambe le nazionali maschili azzurre (Senior e Junior) è ancora ben inciso nella mente di tanti. In quella dei 150.000 spettatori che lungo le sei giornate di gara hanno invaso con il loro entusiasmo e la propria passione i terreni di gara, e in quella dei componenti del Motoclub Bergamo e dei tantissimi volontari che con la loro determinazione sono andati oltre i problemi logistici consegnando agli albori un’edizione storica. Una Sei Giorni che ha riempito di orgoglio la comunità bergamasca ma che certamente ha ispirato numerosi spunti in vista futura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
