L’enigma visivo di Maurits Cornelis Escher | quando la matematica diventa arte

Esistono artisti che non si limitano a dipingere la realtà, ma la decostruiscono, la ripensano, la piegano secondo leggi che appartengono sia al mondo visibile che a quello dell’astrazione pura. Maurits Cornelis Escher è stato uno di questi rari maghi della forma, un incisore olandese che ha trasformato il foglio bianco in un campo di battaglia tra geometria euclidea e immaginazione visionaria. Nato nel 1898 nei Paesi Bassi e scomparso nel 1972, Escher ha costruito un linguaggio universale che continua a parlare a matematici, artisti, fisici e sognatori, sfidando la percezione stessa della realtà. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

