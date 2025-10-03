L' elicottero si schianta a prende fuoco | influencer muore in diretta davanti a migliaia di spettatori
Il volo in elicottero, poi lo schianto davanti a migliaia di spettatori in diretta social. L'influencer cinese Tang Feiji, 55 anni, ha perso la vita durante una live streaming nella contea di Jiange, nella provincia del Sichuan, in Cina. Il suo velivolo auto-costruito è precipitato ed ha preso. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: elicottero - schianta
Elicottero si schianta al suolo, è tragedia: 8 morti, di cui 2 ministri
Elicottero si schianta al suolo, morti due ministri e altre sei persone: è il caos
Elicottero del governo si schianta, tutti morti
I due sportivi erano sul volo che si è schiantato contro l'elicottero militare. Erano diventati allenatori e vivevano negli Stati Uniti dal 1998 - facebook.com Vai su Facebook
Motociclista si schianta in autostrada: trasportato in elicottero in ospedale https://ift.tt/29jlMdo https://ift.tt/l1p6hnL - X Vai su X
Elicottero dei Carabinieri sventa disastro: velivolo civile si ribalta e prende fuoco - L’incidente durante un addestramento a Fiano Romano Pomeriggio ad alta tensione quello del 22 settembre 2025 nei cieli di Fiano Romano. Si legge su infodifesa.it
Elicottero si schianta al suolo a due passi da Roma. VIDEO - Attimi di terrore a Fiano Romano: un elicottero privato si ribalta per le forti raffiche di vento, si schianta e prende fuoco all’aviosuperficie. affaritaliani.it scrive