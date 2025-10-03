Legnano maxi rissa con katana | denunciati 4 marocchini

Quella sera numerosi giovani si sono affrontati con calci, pugni e l'utilizzo anche di una katana di grosse dimensioni per poi fuggire. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

legnano maxi rissa con katana denunciati 4 marocchini

Legnano, 51enne preso a calci e pugni in testa al culmine di una rissa: è in gravi condizioni. Arrestati gli aggressori

Maxi rissa tra stranieri in centro, tra calci e pugni spunta anche una katana: denunciati 4 marocchini - Sono quattro le persone denunciate, tutte originarie del Marocco, per la violenta rissa che lo scorso 21 settembre ha seminato il ...

