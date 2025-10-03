Legnano maxi rissa con katana | denunciati 4 marocchini

Quella sera numerosi giovani si sono affrontati con calci, pugni e l'utilizzo anche di una katana di grosse dimensioni per poi fuggire. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Legnano, maxi rissa con katana: denunciati 4 marocchini

