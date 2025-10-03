Tempo di lettura: 2 minuti Passeranno dal Genio Civile ai Comuni, alle Unioni di Comuni o ai Comuni in forma associata che ne facciano richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, le attività e le funzioni relative ai procedimenti autorizzatori e le attività di vigilanza in materia di difesa del territorio dal rischio sismico. Lo prevede il Disegno di legge ‘Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 91983’, approvato dal Consiglio regionale della Campania con trenta voti favorevoli e tre astenuti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Legge su rigenerazione urbana, plauso degli ingegneri casertani