Legge di Bilancio 2025 il governo approva il DPFP | assunzioni e contrasto al precariato edilizia scolastica formazione e innovazione didattica

Orizzontescuola.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Documento Programmatico di Finanza Pubblica 2025 approvato il 2 ottobre, nella riunione del Consiglio dei Ministri, definisce le linee di indirizzo economico per il prossimo triennio. Nell’ambito istruzione, il testo dettaglia alcune decisioni relative a investimenti e organizzazione del sistema scolastico L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: legge - bilancio

Orsini, 'no a legge di bilancio fatta di piccole modifiche'

Orsini, 'no a legge di bilancio fatta di piccole modifiche'

Diritto allo studio, libri di testo più accessibili: il governo stanzia più fondi e Valditara promette misure nella prossima Legge di Bilancio: “Allo studio ulteriori detrazioni”

legge bilancio 2025 governoSi comincia a capire qualcosa della prossima legge di bilancio - Nel Documento programmatico di finanza pubblica appena approvato dal governo c'è innanzitutto una buona notizia sui conti ... Riporta ilpost.it

legge bilancio 2025 governoIl governo approva il nuovo Documento di finanza pubblica, cosa ci dice sulla Manovra 2026 - Il Documento programmatico di finanza pubblica (o Dpfp) ha sostituito la vecchia Nadef, ma è simile: serve fare il punto sulla situazione dei conti pubblici ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Legge Bilancio 2025 Governo