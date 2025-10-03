Legge di Bilancio 2025 il governo approva il DPFP | assunzioni e contrasto al precariato edilizia scolastica formazione e innovazione didattica
Il Documento Programmatico di Finanza Pubblica 2025 approvato il 2 ottobre, nella riunione del Consiglio dei Ministri, definisce le linee di indirizzo economico per il prossimo triennio. Nell’ambito istruzione, il testo dettaglia alcune decisioni relative a investimenti e organizzazione del sistema scolastico L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Orsini, 'no a legge di bilancio fatta di piccole modifiche'
Diritto allo studio, libri di testo più accessibili: il governo stanzia più fondi e Valditara promette misure nella prossima Legge di Bilancio: “Allo studio ulteriori detrazioni”
Nella legge di bilancio un aumento di circa 2,5 miliardi del fondo sanitario nazionale per restare al 6,4% del Pdl. Meloni non vuole finire nel mirino delle opposizioni sulla sanità. Nel piano triennale previsti circa 2mila medici in più. Ma si troveranno? - facebook.com Vai su Facebook
Il pacchetto fiscale in Legge di Bilancio: Rottamazione, taglio IRPEF e aiuti alle famiglie • Aliquota ridotta al 33% per il secondo scaglione IRPEF, misure per famiglie con figli e Rottamazione soft: verso il pacchetto fiscale in Manovra 2026. - X Vai su X
Si comincia a capire qualcosa della prossima legge di bilancio - Nel Documento programmatico di finanza pubblica appena approvato dal governo c'è innanzitutto una buona notizia sui conti ... Riporta ilpost.it
Il governo approva il nuovo Documento di finanza pubblica, cosa ci dice sulla Manovra 2026 - Il Documento programmatico di finanza pubblica (o Dpfp) ha sostituito la vecchia Nadef, ma è simile: serve fare il punto sulla situazione dei conti pubblici ... Si legge su fanpage.it