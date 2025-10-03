L’Edipo Re di Sofocle va in scena a Bologna

Bolognatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue la ricca stagione d'opera 2025 in uno dei teatri più suggestivi di Bologna: dal titolo Oedipus Rex, va in scena in città la celebre opera di Igor' Fëdorovi? Stravinskij.Il Teatro Comunale Nouveau presenta OedipusIl Teatro Comunale Nouveau (piazza della Costituzione, 4) ospiterà tre. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: edipo - sofocle

“Edipo Re”, Sofocle in scena tra psicoanalisi e visioni digitali - Al Teatro Romano di Ostia Antica, quarant’anni dopo la politica edizione di Peter Stein dell’Orestea di Eschilo, eccoci a Edipo re di Sofocle con regia di Luca De Fusco che avvia un Festival del ... Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: L8217edipo Re Sofocle Scena