L'economia del genocidio e il futuro di Gaza | Francesca Albanese al Rumore Festival di Fanpage

Ti aspettiamo a Roma domenica 5 ottobre alle 17.00 all’Acquario Romano per il Festival Rumore di Fanpage.it, con Francesca Albanese. Perché non abbiamo alcuna intenzione di restare in silenzio sul genocidio a Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: economia - genocidio

Mentre Netanyahu candida Trump, lo street artist candida la relatrice Onu su Gaza: la voce che ha denunciato il “genocidio" e la complicità dell'economia. Per il suo ultimo rapporto, gli Usa l'hanno sanzionata

Da un’economia di occupazione a un’economia di genocidio: il rapporto di Francesca Albanese. La diretta tv

Gaza, Albanese: "Da 1967 Israele espelle palestinesi e chiunque ci commerciato, ha contribuito a occupazione; ora è economia di genocidio" - VIDEO

Studenti occupano aula della facoltà di Economia ad Ancona. Lezione interrotta. "Non saremo complici di un genocidio" #ANSA - X Vai su X

Oggi a #Napoli, Palazzo Reale. Sul nostro sito, "Contro l'economia del genocidio" è automaticamente in omaggio per tutti gli ordini su www.peoplepub.it. Vai su Facebook

“La voce di Hind Rajab”. Alla proiezione organizzata dal Fatto anche Francesca Albanese: “La risposta popolare all’orrore di Gaza è fermata dalle istituzioni” - Al Cinema Adriano il Fatto Quotidiano ha proiettato il film sulla tragedia di Gaza con Francesca Albanese e Clara Khoury ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Gaza, il genocidio e il declino dell’occidente - "La foto della cena a Windsor con cui re Carlo ha accolto Trump ci precipita addosso come un residuo ottocentesco del passato coloniale inglese, e di conseguenza europeo, basato sul suprematismo. Si legge su basilicata24.it