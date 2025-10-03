Leclerc colpisce Norris ai box con una manovra inspiegabile | ingannato da un gesto del suo meccanico

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Leclerc prende in pieno la monoposto di Norris ai box durante le Libere del GP Singapore di Formula 1. Incomprensione tra il pilota monegasco e il meccanico della Ferrari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: leclerc - colpisce

F1, Gp Olanda: clamoroso Antonelli, colpisce Leclerc e lo manda contro il muro. Due Ferrari ritirate

GP Azerbaigian, Norris si prende le FP1. Leclerc 3°, Hamilton colpisce il muro

leclerc colpisce norris boxLeclerc colpisce Norris ai box con una manovra inspiegabile: ingannato da un gesto del suo meccanico - Leclerc prende in pieno la monoposto di Norris ai box durante le Libere del GP Singapore di Formula 1. Si legge su fanpage.it

leclerc colpisce norris boxGp Singapore: Piastri miglior tempo nelle libere2, Ferrari in ritardo. Pasticcio Leclerc, colpisce Norris ai box - La cronaca in tempo reale delle prove libere del Gp di Singapore, prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Marina Bay ... Segnala sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Leclerc Colpisce Norris Box