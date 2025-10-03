Lecco si mobilita per Gaza | due giorni di proteste tra cortei flash mob e sciopero generale

Due giorni intensi di mobilitazione hanno attraversato Lecco e la sua provincia, con centinaia di persone scese in piazza per manifestare solidarietà al popolo palestinese e chiedere la fine del conflitto a Gaza. Le iniziative, coordinate dal Coordinamento Lecchese Stop al Genocidio e dalla Cgil. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

lecco mobilita gaza dueLecco si mobilita per Gaza: due giorni di proteste tra cortei, flash mob e sciopero generale - Oltre mille persone in piazza per chiedere la fine del conflitto e sostenere la missione umanitaria della Flotilla. Riporta leccotoday.it

lecco mobilita gaza dueLECCO SI MOBILITA IN DIFESA DELLA GLOBAL FLOTILLA DIRETTA A GAZA - Durante il presidio interverranno delegati, associazioni e cittadini. lecconews.news scrive

