Lecco si ferma per Gaza La mamma di Vik l’attivista ucciso nel 2011 nella Striscia | ' ' La pace non è un' utopia' '

Lecco, 3 ottobre 2025 – I lecchesi invadono piazze e strade per i palestinesi. In più di mille hanno partecipato questa mattina al presidio in centro città per esprimere solidarietà ai cittadini di Gaza e ai volontari della Flotilla. Manifestanti e scioperanti sono stati accolti pure dal sindaco Mauro Gattinoni, che si è affacciato dalla finestra del suo ufficio in municipio sventolando la bandiera palestinese. E' comunque una lunga maratona di cortei e iniziative quella in corso a Lecco e provincia per i gazawi, non un singolo evento. Ieri sera hanno simbolicamente scioperato pure medici, infermieri, operatori sanitari e quanti prestano servizio all'ospedale Alessandro Manzoni, dove sono approdati i tanti in marcia dal centro cittadino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

