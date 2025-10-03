Lecco si ferma per Gaza La mamma di Vik l’attivista ucciso nel 2011 nella Striscia | ' ' La pace non è un' utopia' '
Lecco, 3 ottobre 2025 – I lecchesi invadono piazze e strade per i palestinesi. In più di mille hanno partecipato questa mattina al presidio in centro città per esprimere solidarietà ai cittadini di Gaza e ai volontari della Flotilla. Manifestanti e scioperanti sono stati accolti pure dal sindaco Mauro Gattinoni, che si è affacciato dalla finestra del suo ufficio in municipio sventolando la bandiera palestinese. E' comunque una lunga maratona di cortei e iniziative quella in corso a Lecco e provincia per i gazawi, non un singolo evento. Ieri sera hanno simbolicamente scioperato pure medici, infermieri, operatori sanitari e quanti prestano servizio all'ospedale Alessandro Manzoni, dove sono approdati i tanti in marcia dal centro cittadino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: lecco - ferma
Frana sulla SS36, previste mini chiusure per i disgaggi I rocciatori sono al lavoro sul San Martino. La ferrovia resta ferma almeno fino a giovedì #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Lago #AbbadiaLariana #Lecco #Newslecco #Notizielecco #Marcel - facebook.com Vai su Facebook
Arrampicata. Nonostante un 6"89, il mondiale di Beatrice Colli si ferma ai sedicesimi di finale https://lecconotizie.com/sport/lecco-sport/arrampicata-nonostante-un-689-il-mondiale-di-beatrice-colli-si-ferma-ai-sedicesimi-di-finale/… via @Lecco Notizie - X Vai su X
Bambini di Gaza a Napoli, la mamma di quello più critico: «Grazie per l'accoglienza e le cure» - Dall’inferno di Gaza al Santobono per avere salva la vita: sono arrivati la notte scorsa al pediatrico dell’Arenella due bambini fortemente denutriti e malnutriti provenienti dalla Striscia di Gaza: ... ilmattino.it scrive