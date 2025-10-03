Leave no trace vivere la natura senza impatto | escursione al bosco della Ficuzza

Una giornata all’aperto con LAND, Woodvivors e Ferrino, tra escursioni, sapori in natura e un dialogo aperto sui materiali per un outdoor sostenibile.Cammina con noi, condividi un pranzo all’aperto e partecipa a un laboratorio di cucina sostenibile. Concluderemo con una tavola rotonda insieme a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it