Leave no trace vivere la natura senza impatto | escursione al bosco della Ficuzza
Una giornata all’aperto con LAND, Woodvivors e Ferrino, tra escursioni, sapori in natura e un dialogo aperto sui materiali per un outdoor sostenibile.Cammina con noi, condividi un pranzo all’aperto e partecipa a un laboratorio di cucina sostenibile. Concluderemo con una tavola rotonda insieme a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: leave - trace
At the very top of our village stands The Cassero. Once a medieval stronghold, its stones trace centuries of history - from 10th-century foundations to 12th- and 13th-century towers, fortified walls, and a final 14th-century renewal before time left it untouched. To - facebook.com Vai su Facebook