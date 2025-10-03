Leao treccine prima di Juventus-Milan Ma la nuova acconciatura divide i social
Rafael Leao, a pochi giorni da Juventus-Milan, ha cambiato capigliatura: treccine raccolte tutte insieme. Sui social, però, c'è chi contesta. Rafael Leao sa sempre come far parlare di sé: l'attaccante del Milan sfoggia sui social la sua nuova acconciatura in vista del big match contro la Juventus. Riuscirà il portoghese a mettere di nuovo minuti nelle gambe dopo lo stop forzato? Intano, i commenti dei fan si dividono: c'è chi apprezza lo stile, chi invece dice che "sembra il nido del cuculo". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: leao - treccine
LEAO CAMBIA IL LOOK! L'attaccante portoghese passa dal barbiere prima di Juventus-Milan: ecco le nuove treccine themarleyshop_ #ACMilan #Leao #SpazioMilan - facebook.com Vai su Facebook
#JuventusMilan, poche chance che giochi @RafaeLeao7 titolare. Intanto però si è rifatto l’acconciatura - #JuveMilan @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #RafaelLeao #RafaLeao #Leao - X Vai su X
Milan, Leao titolare contro la Juventus? Cosa filtra sulle sue condizioni - In casa Milan ci si chiede se Rafael Leao potrà partire dal primo minuto nel big match contro la Juventus. Si legge su spaziomilan.it
QUI MILAN - Leao pronto a riprendersi un posto da titolare contro la Juventus, panchina per Gimenez - Domenica il Milan sarà ospite della Juventus per il posticipo della sesta giornata di Serie A. tuttojuve.com scrive