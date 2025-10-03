Rafa è mancato da inizio campionato ma Allegri ha trovato il modo per spingere la squadra in vetta anche senza di lui. Adesso occorre trovare la chiave migliore affinché il numero 10 sia un ulteriore valore aggiunto. La parola chiave? Disciplina tattica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leao e il rientro in un Milan che vola: avvertenze per l'uso, in modo che fili tutto liscio