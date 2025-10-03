La sera in cui il Milan ha piegato il Napoli resterà impressa non solo per il risultato ma per un episodio che ha fatto il giro dei social. Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina rossonera con la sua solita energia, è stato ripreso mentre urlava con forza a Rafael Leão, indicandolo come il talento che non dà ancora tutto ciò che la squadra pretende. L’accusa è stata diretta, quasi brutale: “Non ha cuore!”. Una frase che pesa come un macigno, capace di aprire un dibattito immediato sul futuro del portoghese e sulla sua capacità di diventare non soltanto un campione, ma un leader. Il tecnico livornese non si è limitato a richiamarlo a gran voce in campo, ma ha poi approfondito il tema in allenamento. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Leao, Allegri scuote il Milan: “Serve cuore”