Le zingarate di Cecco Il gusto si unisce alla comicità in compagnia di Gianni Giannini

Gianni Giannini cento le pensa e altrettante le realizza, sempre con il suo spirito indomito, da vero interprete della filosofia di "amici miei" e di altri toscanacci maledetti. Sta portando in giro il suo spettacolo "Le zingarate di Cecco" "Si tratta di un viaggio esilarante – ci dice Giannini – nel mondo di ’Amici miei’ attraverso i posti e le risate che hanno reso immortale la trilogia più iconica del cinema italiano. Per festeggiare degnamente i 50 anni di questo cult, ecco la cena-spettacolo ’Le zingarate di Cecco’, un’esperienza unica che unisce il gusto alla comicità, mettendo in scena non solo il sapore della tradizione toscana, ma anche l’irresistibile umorismo che ha caratterizzato i leggendari protagonisti della saga". 🔗 Leggi su Lanazione.it

