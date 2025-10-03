Le urla di una donna su via Caracciolo la polizia insegue e ferma un 16enne egiziano | il motivo

Napolitoday.it | 3 ott 2025

Un 16enne egiziano è stato denunciato dalla polizia per furto aggravato dopo essere stato sorpreso in fuga con un cellulare appena rubato. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì in via Caracciolo.Gli agenti delle Uopi, impegnati in un servizio di controllo, hanno udito le urla di una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

