Le urla di una donna su via Caracciolo la polizia insegue e ferma un 16enne egiziano | il motivo
Un 16enne egiziano è stato denunciato dalla polizia per furto aggravato dopo essere stato sorpreso in fuga con un cellulare appena rubato. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì in via Caracciolo.Gli agenti delle Uopi, impegnati in un servizio di controllo, hanno udito le urla di una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: urla - donna
Donna accoltellata a Bologna, lo sgomento dei vicini: “Sentite urla strazianti. Speriamo torni a casa”
Vola giù per 10 metri tra le urla: giallo sulla caduta di una donna dal balcone di un hotel
Incubo in strada per una donna: urla e spintoni, poi le puntano addosso un coltello
È morta Jane Goodall. In un mondo di urla, di social, di apparenza…lei ha dedicato nel silenzio la sua vita ai più deboli, in particolare agli scimpanzé. Se ne va una donna incredibile, una scienziata piena di umanità - facebook.com Vai su Facebook
#rissa tra due donne con schiaffi, pugni e urla davanti al palazzo della Regione. Paura tra i passanti VIDEO - X Vai su X
Le urla di una donna su via Caracciolo, la polizia insegue e ferma un 16enne egiziano: il motivo - Un 16enne egiziano è stato denunciato dalla polizia per furto aggravato dopo essere stato sorpreso in fuga con un cellulare appena rubato. Da napolitoday.it