Le università occupate Gli studenti per la Flotilla | Noi equipaggio di terra
Ha le studentesse e gli studenti nel motore la mobilitazione nazionale pro-Pal dilagata da ieri sera, dopo lo stop alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, in vista dello sciopero nazionale di oggi e della manifestazione nazionale a Roma di domani. "Siamo l’equipaggio di terra", mandano a dire Udu e Uds, le organizzazioni studentesche della Cgil. Che rappresentano solo una parte dell’arcipelago di organizzazioni e collettivi studenteschi che in queste ore hanno guadagnato il ruolo di battistrada della solidarietà con la causa palestinese anche rispetto alle organizzazioni sindacali e di partito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
#Proteste in tutta l'Italia, con università occupate e trasporti bloccati. Il Viminale rafforza la sicurezza in vista delle #manifestazioni di venerdì e sabato - X Vai su X
BLOCCHIAMO IL GENOCIDIO Dalle università occupate un appello a tutto il mondo accademico. Trovi il testo completo nelle slide @cau.napoli @cau.padova @cau.torino Vai su Facebook
Flotilla, studenti occupano l'università del Salento: «rompere ogni complicità con il genocidio e il sionismo» - E’ stata occupata dagli studenti di Cambiare Rotta l’università del Salento. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive
Flotilla bloccata, studenti occupano l'Università del Salento. A Bari proteste nelle aule - Manifestazioni sono state convocate a Bari, Lecce e Brindisi per oggi dopo il blocco della Global Sumud Flotilla a 70 miglia dalle coste di Gaza da parte della Marina militare di ... Riporta quotidianodipuglia.it