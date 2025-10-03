Ha le studentesse e gli studenti nel motore la mobilitazione nazionale pro-Pal dilagata da ieri sera, dopo lo stop alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, in vista dello sciopero nazionale di oggi e della manifestazione nazionale a Roma di domani. "Siamo l’equipaggio di terra", mandano a dire Udu e Uds, le organizzazioni studentesche della Cgil. Che rappresentano solo una parte dell’arcipelago di organizzazioni e collettivi studenteschi che in queste ore hanno guadagnato il ruolo di battistrada della solidarietà con la causa palestinese anche rispetto alle organizzazioni sindacali e di partito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le università occupate. Gli studenti per la Flotilla: "Noi, equipaggio di terra"