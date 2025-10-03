Le università occupate Gli studenti per la Flotilla | Noi equipaggio di terra

Quotidiano.net | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha le studentesse e gli studenti nel motore la mobilitazione nazionale pro-Pal dilagata da ieri sera, dopo lo stop alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, in vista dello sciopero nazionale di oggi e della manifestazione nazionale a Roma di domani. "Siamo l’equipaggio di terra", mandano a dire Udu e Uds, le organizzazioni studentesche della Cgil. Che rappresentano solo una parte dell’arcipelago di organizzazioni e collettivi studenteschi che in queste ore hanno guadagnato il ruolo di battistrada della solidarietà con la causa palestinese anche rispetto alle organizzazioni sindacali e di partito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

le universit224 occupate gli studenti per la flotilla noi equipaggio di terra

© Quotidiano.net - Le università occupate. Gli studenti per la Flotilla: "Noi, equipaggio di terra"

In questa notizia si parla di: universit - occupate

universit224 occupate studenti flotillaFlotilla, studenti occupano l'università del Salento: «rompere ogni complicità con il genocidio e il sionismo» - E’ stata occupata dagli studenti di Cambiare Rotta l’università del Salento. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Flotilla bloccata, studenti occupano l'Università del Salento. A Bari proteste nelle aule - Manifestazioni sono state convocate a Bari, Lecce e Brindisi per oggi dopo il blocco della Global Sumud Flotilla a 70 miglia dalle coste di Gaza da parte della Marina militare di ... Riporta quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Universit224 Occupate Studenti Flotilla