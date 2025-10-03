Le storie di stories for passengers fanno tappa a Udine e Gorizia
Il viaggio continuerà a trasformarsi in esperienza e incontro grazie a SFP – Stories for Passengers, il progetto transfrontaliero - finanziato dall'Unione Europea attraverso il Fondo per piccoli progetti (Small Project Fund) GO! 2025 del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027, gestito.
10 anni di Sea Stories Festival: le grandi storie marine tornano all'Isola delle Chiatte
CI VEDIAMO DOMANI A MARTINA FRANCA! Settembre con STÀMINA Stories Racconti di territori, aspirazioni e trasformazioni attraverso l'arte e la partecipazione. 20 & 27 settembre – Bari San Pio: laboratorio Visioni con Silvana Kuhtz, Sergio Scarcelli,
La marciatrice Antonella Palmisano FURIOSA sulle sue storie con la federazione europea di atletica perché la pagina ig degli Europei del 2026 ha postato le foto di tutti i medagliati italiani al mondiale del 2025 tranne tranne la sua, situazione già verificatasi p
Storie di viandanti senza meta nel docufilm 'The Passengers' - Al Cinema San Luigi di Forlì, questa sera alle 21 si terrà l' unico appuntamento col docufilm ' The Passengers' dei registi Tommaso Valente (presente all'incontro) e Christian Poli.