Le storie di stories for passengers fanno tappa a Udine e Gorizia

Udinetoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il viaggio continuerà a trasformarsi in esperienza e incontro grazie a SFP – Stories for Passengers, il progetto transfrontaliero - finanziato dall’Unione Europea attraverso il Fondo per piccoli progetti (Small Project Fund) GO! 2025 del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027, gestito. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: storie - stories

10 anni di Sea Stories Festival: le grandi storie marine tornano all'Isola delle Chiatte

Storie di viandanti senza meta nel docufilm ’The Passengers’ - Al Cinema San Luigi di Forlì, questa sera alle 21 si terrà l’ unico appuntamento col docufilm ‘ The Passengers’ dei registi Tommaso Valente (presente all’incontro) e Christian Poli. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Storie Stories For Passengers