Le Stelle di Branko ecco le previsioni di venerdì 3 ottobre

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 3 ottobre 2025 Ariete Luna nel settore degli incontri e delle relazioni sociali riceve i raggi di Mercurio e migliora l'intesa con le amicizie, vi permette una comprensione maggiore degli altri anche dal punto di vista emotivo. Star bene insieme a qualcuno dipende anche dai piccoli gesti di attenzione quotidiana, ricordatelo anche con i familiari, che a volte vi fanno così innervosire. Grande passionalità con questo Marte, che però a volte vi fa diventare un po' troppo sospettosi e contorti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

