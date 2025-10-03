Le sopracciglia decolorate ci piacciono o non ci piacciono?

Ci sono tendenze di bellezza apprezzate dalla maggior parte di noi e altre che, invece, a primo impatto possono sembrare molto particolari e finiscono per essere divisive. Chi le ama e chi le odia. Le sopracciglia decolorate appartengono proprio a questa categoria: un trucco radicale, che cambia immediatamente l’espressione del volto e anche i lineamenti del viso. Non piacciono a tutti, ma non si può negare che negli ultimi anni abbiano conquistato prima le passerelle e poi le star. E che regalino un’ eleganza sofisticata al viso: sicuramente al di fuori dei terreni comuni e battuti. Come abbiamo già detto, sono divisive: a qualcuno sembrano quasi inquietanti, ad altri piacciono, e le associano a una bellezza quasi eterea. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Le sopracciglia decolorate ci piacciono o non ci piacciono?

