Le sette regole d'oro per l'allattamento | i consigli della SIN per mamme e neonati

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento, la Società Italiana di Neonatologia ribadisce il valore del latte materno come primo gesto di salute e sostenibilità. Oltre a sostenere le Banche del Latte, la SIN ha presentato le “7 regole d’oro per l’allattamento”, semplici consigli per aiutare le mamme ad avviare e proseguire con serenità una pratica fondamentale per il benessere di madre e neonato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sette - regole

Guida al sonno di qualità: sette regole per dormire meglio

Guida al sonno di qualità: sette regole per dormire meglio

Rientro scolastico senza stress: la prima startup italiana specializzata in disturbi alimentari presenta sette regole per rendere sicure aule, mense e palestre

sette regole d oroLatte materno, un voucher di salute. Le 7 regole d’oro per l’allattamento - La Società Italiana di Neonatologia partecipa alla Settimana Mondiale dell’Allattamento con il riconoscimento dei Punti Nascita virtuosi e le sette regole d’oro per le mamme Roma, 30 settembre 2025 - Lo riporta insalutenews.it

sette regole d oroLe 7 regole d'oro dell'allattamento al seno, Massimo Agosti: «È una priorità, consentiamo di farlo ovunque e senza imbarazzi» - «È un investimento per la salute anche a lungo termine e una scelta virtuosa per la collettività» dice il presidente della Società Italiana di Neonatologia (Sin). msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Sette Regole D Oro