Le sette regole d'oro per l'allattamento | i consigli della SIN per mamme e neonati
In occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento, la Società Italiana di Neonatologia ribadisce il valore del latte materno come primo gesto di salute e sostenibilità. Oltre a sostenere le Banche del Latte, la SIN ha presentato le “7 regole d’oro per l’allattamento”, semplici consigli per aiutare le mamme ad avviare e proseguire con serenità una pratica fondamentale per il benessere di madre e neonato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Latte materno, un voucher di salute. Le 7 regole d’oro per l’allattamento - La Società Italiana di Neonatologia partecipa alla Settimana Mondiale dell’Allattamento con il riconoscimento dei Punti Nascita virtuosi e le sette regole d’oro per le mamme Roma, 30 settembre 2025 - Lo riporta insalutenews.it
Le 7 regole d'oro dell'allattamento al seno, Massimo Agosti: «È una priorità, consentiamo di farlo ovunque e senza imbarazzi» - «È un investimento per la salute anche a lungo termine e una scelta virtuosa per la collettività» dice il presidente della Società Italiana di Neonatologia (Sin). msn.com scrive