Le regole estreme del cast di special force | non possono neanche andare in bagno da soli
La quarta stagione di Special Forces: The World’s Toughest Test si presenta con un cast leggendario e un format ancora più intenso, confermando la sua natura unica nel panorama dei reality show. La serie mette in evidenza come le celebrità affrontino prove di addestramento militare senza pause o comfort, trattate come veri soldati da combattimento. In questo contesto, vengono rispettate regole ferree che mirano a mettere alla prova resistenza fisica e mentale dei partecipanti. le regole fondamentali di special forces. esami medici obbligatori prima dell’uscita dal programma. Ogni membro del cast deve sottoporsi a un controllo medico prima di lasciare il set. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
