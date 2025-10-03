Le primizie musicali di Autunno Barocco ad Ostra | il cartellone

Anconatoday.it | 3 ott 2025

Proseguendo l’indirizzo avviato nel 2024 con grande successo di pubblico e unanimi apprezzamenti della qualità, arriva attesissima la seconda edizione di “Autunno Barocco”, cartellone di concerti specialistici sul repertorio dell’epoca promosso da Fondazione “Alessandro Lanari” in collaborazione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

