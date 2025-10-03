O gni cambio di stagione porta con sé riti che conosciamo bene: al primo accenno di aria più fredda, puntuali si presentano i primi malanni. Con essi, l’influenza stagionale e le domande più frequenti che la riguardano: sarà una stagione pesante? Ci saranno complicanze? È davvero il caso di vaccinarsi? Domande su cui g li esperti possono fare già alcune previsioni di risposta, avendo potuto osservare lo scenario epidemico dell’altro emisfero, dove il virus ha già fatto il suo giro. Influenza, dagli esperti il decalogo per difendere anziani e fragili X Influenza, che stagione sarà. Le notizie non sembrano particolarmente allarmanti, ma il quadro resta aperto: le infezioni respiratorie si intrecciano, i virus cambiano, le fragilità restano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le previsioni parlano di un’influenza moderata, ma il virus resta insidioso soprattutto per i soggetti fragili. Sintomi, vaccini, comportamenti: cosa da sapere