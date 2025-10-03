Le previsioni meteo di oggi 3 ottobre ad Avellino
A Avellino oggi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1582m. I. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
