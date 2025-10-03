Le piazze per Gaza non sono tutto il Paese Pregliasco spiega perché

Sarebbe troppo facile ripetere l’antico adagio che vuole le piazze piene e le urne vuote. Non c’è dubbio che le manifestazioni per Gaza abbiano riportato in primo piano la dimensione della mobilitazione popolare ma, parallelamente, anche il rischio di una nuova polarizzazione che ricorda, per alcuni aspetti, il clima degli anni di Piombo benché con dinamiche differenti dettate dal contesto e dalle modalità con le quali si protesta. Tanto in piazza quanto sui social. Una condizione complessiva che porta con sé un’accelerazione mediatica e una crescente distanza tra attivismo e politica istituzionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

