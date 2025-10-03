Le parole fanno più male delle botte | il libro che racconta di Carolina Picchio

Novaratoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Le parole fanno più male delle botte": il libro che parla di Carolina Picchio e della genesi della Fondazione a lei dedicata.Firmato dal papà di Carolina, Paolo Picchio, il libro, edito da De Agostini, sarà nelle librerie e online a partire dal prossimo 7 ottobre. Prefazione di Matteo Lancini. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

