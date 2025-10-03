Le parole di Gennaro De Rosa e Tina Montinaro al Wired Next Fest 2025 | Sulle mafie immaginario vecchio

Wired.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente dell' associazione Musica contro le mafie e Tina Montinaro, alla guida di Quarto Savona 15, protagonisti di un panel che sprona i giovani a seguire le trasformazioni di un fenomeno meno violento, ma più pervasivo. 🔗 Leggi su Wired.it

le parole di gennaro de rosa e tina montinaro al wired next fest 2025 sulle mafie immaginario vecchio

© Wired.it - Le parole di Gennaro De Rosa e Tina Montinaro al Wired Next Fest 2025: "Sulle mafie immaginario vecchio"

In questa notizia si parla di: parole - gennaro

San Gennaro: il miracolo del sangue si compie, ma le parole del Cardinal Battaglia su Gaza scaldano il cuore

“Change Your Step “, Musica Contro Le Mafie - mediale, innovativo e anche socialmente utile, edito da Rubbettino Editore, a cura di Gennaro de Rosa, presidente di Musica ... Scrive xl.repubblica.it

Music For Change , Gennaro de Rosa: «Diffondiamo buone pratiche con la musica» - È questa l'anima di Music For Change, il premio musicale, arrivato alla quattordicesima edizione, tra i più prestigiosi del ... Segnala vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Parole Gennaro De Rosa