Le parole di Gennaro De Rosa e Tina Montinaro al Wired Next Fest 2025 | Sulle mafie immaginario vecchio
Il presidente dell' associazione Musica contro le mafie e Tina Montinaro, alla guida di Quarto Savona 15, protagonisti di un panel che sprona i giovani a seguire le trasformazioni di un fenomeno meno violento, ma più pervasivo. 🔗 Leggi su Wired.it
San Gennaro: il miracolo del sangue si compie, ma le parole del Cardinal Battaglia su Gaza scaldano il cuore
Le parole di Aiello in merito a Gennaro Tutino ? - facebook.com Vai su Facebook
“Change Your Step “, Musica Contro Le Mafie - mediale, innovativo e anche socialmente utile, edito da Rubbettino Editore, a cura di Gennaro de Rosa, presidente di Musica ... Scrive xl.repubblica.it
Music For Change , Gennaro de Rosa: «Diffondiamo buone pratiche con la musica» - È questa l'anima di Music For Change, il premio musicale, arrivato alla quattordicesima edizione, tra i più prestigiosi del ... Segnala vanityfair.it