"Portiamo la nostra rabbia in curva Est". Per la prima volta dall’inizio di questa stagione i tifosi della curva sono pronti a varcare i cancelli del ’Neri’, tornando a sedersi in curva per la gara che questa sera il Rimini giocherà contro l’Arezzo. Una tregua nella contestazione alla Building Company? Chiaramente no. "Il nostro obiettivo è mandarli via facendo in modo che vendano – scrivono – Per fare questo abbiamo deciso di portare la contestazione dentro lo stadio, sicuramente il luogo dove adesso può continuare con maggiore visibilità. Cercheremo di sostenere il Rimini perché più resta a galla e maggiori sono le possibilità che si salvi e non sia portato a fallire". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Le parole dei sostenitori della Est. Tifosi in curva, ma la contestazione non si ferma