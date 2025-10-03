Le novità di questa edizione tra percorso e organizzazione

La grande novità dell’edizione 2025 del Rally Città di Pistoia sarà l’integrazione sempre maggiore con la città, grazie al significativo interesse da parte del Comune di Pistoia: si partirà e si arriverà nel cuore cittadino, in Piazza Duomo, come accadeva già nelle prime edizioni della gara negli anni Ottanta, la cornice che tutti rallies vorrebbero. Si tratta senza dubbio di un palcoscenico ideale per far conoscere sempre più la disciplina e allo stesso tempo far passare il messaggio che il motorsport è radicato su Pistoia e il suo territorio: sarà decisamente di forte impatto, ospitando anche il riordinamento notturno tra le due giornate di gara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

