Le montagne liguri tornano a vivere Finita la grande fuga ora si ripopolano | Grafico
Sempre più persone hanno scelto di lasciare la città per le alture. Lo smart working aiuta, ma molti decidono di aprire imprese agricole. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: montagne - liguri
Quando andiamo a camminare in montagna, non dimentichiamo di osservare anche sotto i nostri piedi: il piccolo mondo che si nasconde nel sottobosco è brulicante di vita e svolge funzioni fondamentali per il nostro pianeta. #ParchiLiguri30 #TrentennaleParc - X Vai su X
Storie di Alta Via Monti Liguri - Sportello della Montagna - Passo della Bocchetta (772 m), Comune Campomorone - Come noto, il passo fu aperto alla fine del ‘500, ad opera della Repubblica di Genova, su un tracciato parallelo all’antica via romana “Postumia - facebook.com Vai su Facebook
Voglio andare a vivere in montagna. I borghi salvati dal “neopopolamento” - Sorpresa: grazie alla scelta di molte persone di trasferirsi in quota, il saldo migratorio è tornato positivo in molti comuni fino a ieri dati per spacciati ... Come scrive msn.com