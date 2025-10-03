Le minacce di Salvini contro lo sciopero non spaventano le piazze | i cortei italiani per Gaza e per la Flotilla

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dell’ultima trovata di Salvini sugli scioperi e la grande partecipazione delle piazze per Gaza e la Flotilla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: minacce - salvini

Arresto di Carla Zambelli, Bonelli rivela: “Sto ricevendo minacce di morte. Salvini vuole andare a trovarla? È suo diritto”

Tajani stoppa Salvini sulle banche: "Basta minacce di nuove tasse"

"Minacce al testimone della morte di Ramy". Carabinieri rischiano il processo, ma Salvini attacca la procura: "Vergogna"

minacce salvini contro scioperoSalvini: “Sciopero illegittimo, i lavoratori rischiano sanzioni”. Ma è falso. Landini: “Minaccia cittadini perbene che esercitano un diritto” - Il ministro parla di rischi per i lavoratori, ma senza precettazione non possono essere sanzionati: è scontro con il leader della Cgil ... Da ilfattoquotidiano.it

Sciopero generale 3 ottobre, Landini accusa Matteo Salvini di "minaccia fascista" dopo il video sulle sanzioni - Scontro sullo sciopero generale del 3 ottobre tra Maurizio Landini e Matteo Salvini: il leader del Cgil accusa il ministro di minacce fasciste ... Lo riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Minacce Salvini Contro Sciopero