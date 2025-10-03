La concezione di “canon” nel mondo dei fumetti Marvel ha subito profonde trasformazioni nel tempo, influenzando la percezione dei fan e il modo in cui vengono raccontate le storie degli eroi. Questo articolo analizza l’evoluzione del concetto di canon, le sfide attuali e le implicazioni per il futuro della narrativa Marvel. marvel comics e la definizione di canon in continua evoluzione. cosa si intende per canon e come sta mutando. In passato, il termine “canon” indicava una selezione di storie considerate fondamentali all’interno di un universo narrativo, rappresentando gli eventi più importanti che definivano i personaggi principali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Le migliori storie della marvel non canoniche