Le migliori serie da vedere su Netflix questo weekend

Arriva il primo weekend di ottobre 2025, sono calate le temperature e la voglia di stare a casa davanti alla tv è sempre più forte. Dunque, perché non assecondare questo desiderio gustandosi tutto il meglio in arrivo su Netflin in questo fine settimana che va dal 3 al 5 ottobre 2025. Le novità. 🔗 Leggi su Today.it