Le metro e i mezzi di Milano potrebbero non funzionare per lo sciopero | gli orari a rischio

A Milano, venerdì 3 ottobre, a causa dello sciopero potrebbero fermarsi le linee della metropolitana e i mezzi pubblici tra le 8.45 e le 15 e dopo le 18. Il fatto è stato reso noto da Atm attraverso una nota in cui è stato precisato che “anche manifestazioni e cortei annunciati possono avere. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: metro - mezzi

Chiusura del Passante ferroviario di Milano: accordo Trenord–ATM per viaggiare gratis su metro e mezzi urbani

Passante chiuso tra Milano Rogoredo e Certosa/Bovisa, metro e mezzi gratis con il biglietto del treno: come funziona

Metro, tram e bus: ecco gli orari dei mezzi Atm ad agosto

Viaggiare liberamente anche sui treni per spostarsi tra le stazioni di Torino con l’abbonamento annuale Gtt Under26 è la novità che rappresenta un’importante estensione dell'integrazione tra tutti i mezzi di trasporto urbano - metro, tram, bus - e le linee ferrovia Vai su Facebook

Sciopero 3 ottobre 2025: treni, metro, bus, aerei, gli orari e le fasce di garanzia - Previsti disagi al traffico nelle città in concomitanza con i 100 cortei ... Riporta corriere.it

Sciopero 22 settembre Milano: orari, mezzi coinvolti e fasce di garanzia per treni, metro e tram - Sciopero mezzi a Milano il 22 settembre: Atm e Trenord annunciano orari a rischio e fasce garantite. Da trend-online.com