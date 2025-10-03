Le ha ucciso il padre dopo la condanna a 24 anni il pianto in aula Non è giusto troppo poco Io ho perso il babbo

Firenze, 3 ottobre 2025 – “Era mio padre. Lui era mio padre. Non è giusto. È troppo poco, non è giusto”. Alla lettura della sentenza di condanna per l’omicidio di Alessio Cini, sono state le urla e il pianto straziante della figlia, ancora adolescente, a scuotere tutti i presenti nell’aula bunker di Santa Verdiana a Firenze. Per tutta la mattina non aveva alzato lo sguardo, sempre con la testa bassa, mai aveva osato incrociare il volto dello zio Daniele Maiorino, quando lui era entrato. Poi, finalmente, la tensione accumulata si è sciolta e lei ha gridato tutta la sua disperazione. La disperazione di chi ha perso in un attimo e in modo violento il punto di riferimento della propria vita, quel padre con il quale viveva da quando lui e sua madre si erano separati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

