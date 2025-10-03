Le foto di Massimo Listri in esposizione alla Reggia
Dal 4 ottobre al 23 febbraio 2026, nelle Sale dell’Appartamento della Regina, apre la mostra "Prospettive alla Reggia di Caserta" di Massimo Listri. L'esposizione rende omaggio a uno dei più apprezzati e riconosciuti maestri contemporanei della fotografia di architetture e di ambienti.Gli oltre. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Nel complesso di #SantIvoAllaSapienza, sede dell'Archivio di Stato di Roma nonché di Giunta delle Elezioni e @SR_Studi del Senato, il 24 settembre presso la Sala Alessandrina è stata inaugurata la mostra #LaCuraDelloSpirito, con opere di Massimo Listri - X Vai su X
Confine, punto di passaggio, trasformazione: la porta incarna da sempre il rito dell’attraversamento e la dialettica tra interno ed esterno, noto e ignoto. Attraverso lo sguardo di Massimo Listri, fotografo di fama internazionale e storico collaboratore di Franco Ma - facebook.com Vai su Facebook
Le foto di Massimo Listri in esposizione alla Reggia - Dal 4 ottobre al 23 febbraio 2026, nelle Sale dell’Appartamento della Regina, apre la mostra "Prospettive alla Reggia di Caserta" di Massimo Listri. Lo riporta casertanews.it
A Bogotà il sorriso delle statuette Mixteco nelle foto di Listri - Al via a Bogotà, nella Galería del Club El Nogal la mostra di Massimo Listri dal titolo "Non togliermi il sorriso", con il sostegno dell'Ambasciata d'Italia in Colombia e dell'Istituto Italiano di ... Riporta ansa.it