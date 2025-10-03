Le foto di Massimo Listri in esposizione alla Reggia

Dal 4 ottobre al 23 febbraio 2026, nelle Sale dell’Appartamento della Regina, apre la mostra "Prospettive alla Reggia di Caserta" di Massimo Listri. L'esposizione rende omaggio a uno dei più apprezzati e riconosciuti maestri contemporanei della fotografia di architetture e di ambienti.Gli oltre. 🔗 Leggi su Casertanews.it

