Le fiamme divorano un furgone l' incendio coinvolge anche una palazzina Vigili del fuoco sul posto

Anconatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CHIARAVALLE - Incendio questa mattina, poco dopo le 9 di oggi, in via De Amicis dove un furgone ha preso fuoco. Le squadre dei Vigili del fuoco di Senigallia e Arcevia, con il supporto di due autobotti, hanno domato il rigo e messo in sicurezza l’area. L'incendio ha causato solo lievi danni a una. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fiamme - divorano

Superyacht di lusso a fuoco nel porto di Saint-Tropez: così le fiamme divorano l’imbarcazione – Video

Incendio in un centro commerciale in Iraq: oltre 60 vittime accertate. Le fiamme divorano l’edificio – Video

Incendio e paura in Fipili: le fiamme divorano completamente un rimorchio

fiamme divorano furgone incendioFurgone in fiamme sulla statale Varesina: attimi di paura all’altezza di Mozzate - Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma tra le ipotesi principali c’è quella di un guasto meccanico (foto d'archivio) ... Segnala laprovinciadivarese.it

fiamme divorano furgone incendioChiaravalle, il furgone prende improvvisamente fuoco in mezzo alla città: mezzo distrutto, gli occupanti saltano fuori - Panico questa mattina in centro a Chiaravalle per un furgone andato a fuoco vicino alla biblioteca, in via De Amicis, all’incrocio con piazza Mazzini. Da corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Fiamme Divorano Furgone Incendio