Anche voi vendevate i giornaletti? Tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta a Bologna andava molto, credo l’avessimo copiato da qualche film americano, da qualche bambino che vendeva la limonata sul prato di casa. Solo che nessuno di noi bambini padani viveva in quelle case da sobborghi residenziali americani, vivevamo o dentro a palazzi con genitori che certo non ci avrebbero lasciato mettere il nostro mercatino in mezzo alla strada, o in ville sui colli davanti alle quali non passeggiava nessuno. Non ricordo a chi vendessi le mie carabattole, probabilmente i miei chiedevano ad amici e parenti in visita di fingere interesse per la mercanzia e comprare qualcosa, ridandogli pure i soldi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Le felpe della nipote di Trump, e le ereditiere con la telecamera del telefono sempre accesa