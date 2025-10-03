Le Donatella | età carriera vita personale e profilo Instagram

profilo e origini delle gemelle provvedi. Le Donatella, conosciute anche come Giulia e Silvia Provvedi, rappresentano due tra le personalità più note nel panorama dello spettacolo italiano. Nate il 1° dicembre 1993 a Modena, sono figlie di Monica Alberti e del defunto padre, scomparso nel settembre del 2022. Nonostante la separazione dei genitori, le sorelle hanno mantenuto un rapporto stretto con la figura paterna, che ha continuato a essere un punto di riferimento importante nella loro vita. Hanno un fratello minore, Matteo Provvedi. Fin dalla giovane età, le due hanno mostrato una forte inclinazione verso il mondo artistico, concentrandosi inizialmente sulla musica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

