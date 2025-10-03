Le difficoltà del Liverpool fanno bene al calcio | si chiarisce che spendere un botto di soldi non basta Telegraph

Non bastano i soldi. Se bastassero quelli anche la Premier avrebbe già chiuso: titolo al Liverpool e addio. E invece è “rassicurante” questa crisetta del Liverpool. Fa bene al calcio, scrive Jamie Carragher sul Telegraph. Con la premessa che Carragher è leggenda del Liverpool e tifoso. “Le battute d’arresto contro Crystal Palace e Galatasaray hanno interrotto una serie di risultati perfetti sollevando interrogativi sull’equilibrio della formazione e sulla forma e qualità di alcuni dei suoi recenti acquisti. Ciò che mi affascina è come Slot risolverà la situazione, perché non c’è dubbio che qualcosa dovrà cambiare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

