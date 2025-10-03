Le città di pianura recensione | l’opera seconda di Francesco Sossai ha il passo bello delle cose lente

La nostra recensione di Le città di pianura, opera seconda di Francesco Sossai in concorso a Un Certain Regard di Cannes 78: un road movie fuori dagli schemi che tiene il passo bello delle cose lente e della provincia. Ci sono film, come Le città di pianura, che sono fuori completamente da ogni logica narrativa, che rifiutano gli schemi precostituiti andando quasi a braccio e seguendo perciò il corso irregolare della vita. L’opera seconda di Francesco Sossai, già passata per la sezione Un Certain Regard di Cannes 78, tiene il passo commovente e bellissimo di una lentezza tutta di provincia, con i suoi riti (spesso alcolici) propiziatori, gli attimi più riflessivi, le conoscenze da scoprire o riscoprire, un’umanità ai margini ma più viva che mai. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Le città di pianura, recensione: l’opera seconda di Francesco Sossai ha il passo bello delle cose lente

