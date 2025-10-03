Le attività del weekend insieme ai nostri figli | cosa fare quando non si va a scuola

Il weekend è il momento ideale per vivere il tempo libero in famiglia, lontano dai ritmi frenetici della settimana. Con i bambini, ogni attività può trasformarsi in occasione di scoperta e crescita: dalle passeggiate all’aperto alle visite culturali, dai giochi creativi in casa alle gite fuori porta. Un modo semplice e prezioso per rafforzare i legami familiari. 🔗 Leggi su Fanpage.it