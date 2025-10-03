Le astrazioni di Zoina al Punto di fuga | una mostra per la 21° Giornata del contemporaneo
La Giornata internazionale del contemporaneo è al suo ventunesimo appuntamento. Musei, gallerie, studi d'arte la celebrano con mostre ed eventi che documentano la vivacità della ricerca artistica dei nostri giorni. Anche l'atelier Punto di fuga a Chieti, via De Lollis 10, partecipa a questo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: astrazioni - zoina
Le astrazioni di Zoina al Punto di fuga: una mostra per la 21° Giornata del contemporaneo - Musei, gallerie, studi d'arte la celebrano con mostre ed eventi che documentano la vivacità della ricerca artistica dei ... Segnala chietitoday.it
Punto di fuga del pensiero - com è lieta di presentare la Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea “PUNTO DI FUGA DEL PENSIERO”, che nasce con lo scopo di valorizzare le espressioni artistiche ... Secondo exibart.com