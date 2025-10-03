Le abitudini alimentari da adottare da Settembre in poi | ecco qualche suggerimento

Settembre è il mese dei nuovi inizi: l’agenda si riempie, le giornate si assestano e diventa più facile ricominciare a costruire una routine alimentare intelligente, per fare sì che il nostro fisico torni anch’esso dalle vacanze, e si rimetta al lavoro come noi. Se vuoi affiancare alle buone scelte a tavola anche un percorso di allenamento, trova la tua palestra a Torino di fiducia e crea un binomio vincente tra movimento e nutrizione. In questo periodo l’obiettivo non è la perfezione, ma la costanza: piccoli gesti quotidiani che, sommandosi, migliorano energia, umore e concentrazione, e qui sotto troverai idee pratiche e applicabili da subito per rendere la ripartenza di Settembre davvero semplice (e anche gustosa). 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

