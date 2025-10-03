L’azione umanitaria del governo italiano per Gaza | i dati che smontano le bugie della sinistra e della Flotilla

Che sia in piazza o in Parlamento, i leader della sinistra vanno ripetendo da giorni che «la Flotilla ha fatto quello che il governo non ha fatto», ovvero accendere i riflettori sulla crisi umanitaria a Gaza e cercare di portare un aiuto concreto alla popolazione che soffre. Per Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni tanto la missione dei naviganti Pro Pal quanto le piazze sarebbero l’unica salvezza dell’«onore dell’Italia». Per Elly Schlein l’azione degli attivisti avrebbe riempito il vuoto lasciato da un governo che «si gira dall’altra parte». «Vogliamo vedere cose concrete», ha intimato qualche giorno fa la segretaria Pd, lamentando l’inerzia dell’esecutivo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

