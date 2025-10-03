Lazio-Torino Baroni torna da ex all' Olimpico | il pronostico

Nella sesta giornata di serie A il tecnico granata torna nella stadio dove ha già battuto la Roma con un gol di Simeone e prova a superare la sua ex squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

